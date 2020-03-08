، "أمانة الرياض": يحق لصاحب المنشأة طلب هوية المراقب للتأكد ،

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أكدت أمانة منطقة الرياض أنه يحق لصاحب المنشأة عند زيارة المراقب لهم التحقق من هويته الوظيفية قبل أدائه مهامه داخل المنشأة.
جاء ذلك ضمن شكر الأمانة شرطة منطقة الرياض على تعاونها وجهودها في القبض على منتحل شخصية مراقب الأمانة، وأكدت أيضًا أن مراقبيها كافة ملتزمون بإبراز هوياتهم الرسمية، وارتداء الزي الخاص بممارسة دورهم الرقابي.
وأضافت بأن الأنظمة تكفل لصاحب المنشأة طلب التحقق من هوية المراقب قبل أداء مهامه.
وكانت شرطة منطقة الرياض قد أعلنت القبض على مقيم؛ انتحل صفة موظفي البلدية، ودخل المحال التجارية، وفتش العاملين بها، وسرق مبالغ مالية من صناديق المحاسبين، بلغ مجموعها (36250) ريالاً، وأقر بارتكاب (6) قضايا أخرى بالأسلوب نفسه.أمانة الرياض
"أمانة الرياض": يحق لصاحب المنشأة طلب هوية المراقب للتأكدفهد الغبيوي الخليج 365 2020-03-07
أكدت أمانة منطقة الرياض أنه يحق لصاحب المنشأة عند زيارة المراقب لهم التحقق من هويته الوظيفية قبل أدائه مهامه داخل المنشأة.
جاء ذلك ضمن شكر الأمانة شرطة منطقة الرياض على تعاونها وجهودها في القبض على منتحل شخصية مراقب الأمانة، وأكدت أيضًا أن مراقبيها كافة ملتزمون بإبراز هوياتهم الرسمية، وارتداء الزي الخاص بممارسة دورهم الرقابي.
وأضافت بأن الأنظمة تكفل لصاحب المنشأة طلب التحقق من هوية المراقب قبل أداء مهامه.
وكانت شرطة منطقة الرياض قد أعلنت القبض على مقيم؛ انتحل صفة موظفي البلدية، ودخل المحال التجارية، وفتش العاملين بها، وسرق مبالغ مالية من صناديق المحاسبين، بلغ مجموعها (36250) ريالاً، وأقر بارتكاب (6) قضايا أخرى بالأسلوب نفسه.
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
11:43 PM
بعد القبض على شخص انتحل صفة موظف بلدية وفتَّش محال تجارية
أكدت أمانة منطقة الرياض أنه يحق لصاحب المنشأة عند زيارة المراقب لهم التحقق من هويته الوظيفية قبل أدائه مهامه داخل المنشأة.
جاء ذلك ضمن شكر الأمانة شرطة منطقة الرياض على تعاونها وجهودها في القبض على منتحل شخصية مراقب الأمانة، وأكدت أيضًا أن مراقبيها كافة ملتزمون بإبراز هوياتهم الرسمية، وارتداء الزي الخاص بممارسة دورهم الرقابي.
وأضافت بأن الأنظمة تكفل لصاحب المنشأة طلب التحقق من هوية المراقب قبل أداء مهامه.
وكانت شرطة منطقة الرياض قد أعلنت القبض على مقيم؛ انتحل صفة موظفي البلدية، ودخل المحال التجارية، وفتش العاملين بها، وسرق مبالغ مالية من صناديق المحاسبين، بلغ مجموعها (36250) ريالاً، وأقر بارتكاب (6) قضايا أخرى بالأسلوب نفسه.
، "أمانة الرياض": يحق لصاحب المنشأة طلب هوية المراقب للتأكد ،
المصدر : الخليج 365
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