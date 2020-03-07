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عدن - ياسمين التهامي - في حادثة مفجعة، أقدمت فتاة سعودية في العقد الثاني من عمرها، على الانتحار بإطلاق النار على نفسها، تاركة خلفها رسالة صادمة.

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فتاة سعودية تنتحر وتترك رسالة صادمة هزت “المجتمع السعودي“.. شاهد ماورد فيها؟؟



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ووفق صحيفة "سبق" السعودية، فإن الفتاة قتلت نفسها في منزل ذويها بمحافظة الشملي 180 كلم غرب حائل، وتركت قصاصة ورقية مكتوب عليها عبارة "الانتحار للأقوى".

ونقلت الصحيفة، عن مصادر أمنية، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا عن انتحار فتاة سعودية في العقد الثاني من العمر (17 عامًا ) يوم الأربعاء الماضي، وذلك في منزلها بمحافظة الشملي.

وبمباشرة الجهات الأمنية، اتضح أن الفتاة قامت بالانتحار بإطلاقها النار على نفسها من مسدس كان بحوزتها، كما وُجدت رسالة بجوارها كتب فيها "الانتحار للأقوى"؛ حيث قامت الجهات الأمنية بفتح تحقيق موسع؛ لمعرفة أسباب انتحار الفتاة.

وتسببت الرسالة التي تركتها الفتاة صدمة على مواقع التواصل الاجتماعي ودشن ناشطون هشتاج بعنوان (#الانتحار_للأقوى)، عبروا فيه عن فجعتهم بواقعة الانتحار، بينما تحدث البعض عن الأسباب والنتائج التي تؤدي للانتحار، وأبرزها التباعد الأسري.

وطالب أحدهم بضرورة تشكيل فريق نفسي، وليس جنائيًّا لكشف أسباب الواقعة، فكتب: "الانتحار للأقوى.. جملة خطيرة لا بد البحث وراها ويا ليت يكون فريق نفسي يدرسها وليس فريق جنائي".