قالت هيئة الطيران إنه في ظل الجهود المتخذة من قبل الجهات الحكومية بالمملكة حيال الإجراءات والاحتياطات الاحترازية لمنع دخول فيروس كورونا للمملكة؛ فقد تم وضع بعض الإجراءات الوقائية الملزمة على شركات الطيران القادمة إلى المملكة.
وأضافت: «يجب على كافة الناقلات التأكد من حصول أي مسافر قادم من أي من مطارات جمهورية مصر العربية أو من خلالها؛ الحصول على شهادة مخبرية PCR تثبت خلو المسافر من فيروس كورونا,وتكون صادرة في الـ24 ساعة السابقة من صعوده إلى الطائرة من أحد المختبرات المعتمدة والمحددة من قبل سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.
وأعلنت عن قصر مطارات معينة لدخول المسافرين القادمين من بعض الدول,كما يلي: القادمون من دولة الإمارات العربية ومملكة البحرين والكويت,يدخلون المملكة العربية السعودية عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض,ومطار الملك عبدالعزيز بجدة,ومطار الملك فهد بالدمام.
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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تُلزم شركات الطيران القادمة من مصر بـ«شهادة مخبرية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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