3 برامج حكومية من بنك التنمية الاجتماعية لدعم المشروعات الصغيرة والناشئة

يقدم بنك التنمية الاجتماعية,عددًا من خدمات برامج دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والناشئة بهدف تمكين المواطنين والمواطنات من المساهمة بدور فاعل ومؤثر في النهضة الاقتصادية للوطن.

وتتنوع برامج دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والناشئة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية من أجل تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر نحو مجتمع حيوي ومُنتج,وتمكين المواطنين من دخول سوق العمل والمساهمة في توطين بعض الأنشطة التجارية,وتتمثل أبرز هذه البرامج في برنامج "حل" وبرنامج "عائد" وبرنامج "أسس".

ما هي الأنشطة التي يستهدفها برنامج «حل» وقيمته التمويلية؟

ويقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمات مالية وغير مالية,لـ12 نشاطًا من الأنشطة المستهدفة بالتوطﻴﻦ التي انطلقت مطلع 1440هـ,عبر برنامج «حل» بتمويل يبدأ من 50.000 ريال إلى 1.000.000 ريال,بمميزات فترة سماح 18 شهرًا وبأقساط ميسرة تصل إلى 72 شهرًا وتأهيل ورعاية المشاريع وورش عمل فنية "مجانًا" واستشارات مالية وتسويقية مجانية.

وتتمثل الأنشطة التجارية والصناعية الرئيسية المستهدفة في برنامج «حل» في نشاط السيارات والدراجات النارية ونشاط الملابس الجاهز (أطفال ورجال) ومجال الأثاث الجاهز (المنزلي والمكتبي) ونشاط الأواني المنزلية,كما يستهدف نشاط قطع غيار السيارات ونشاط النظارات ونشاط الساعات ومجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ونشاط المعدات الطبية ونشاط السجاد ونشاط الحلويات ومجال مواد البناء والإعمار.

وتبدأ رحلة العميل (طالب التمويل) بتسجيل طلب التمويل إلكترونيًا عبر قنوات تقديم الخدمة من خلال شركاء البنك الممثلين في معهد ريادة للأعمال الوطني – مركز الجبيل للتنمية الصناعي – مركز نماء المنورة -غرفة جازان- غرفة حائل - غرفة مكة -غرفة ينبع,ثم تبدأ مرحلة التقييم الريادي من خلال المقابلة الشخصية,وبعد ذلك يحضر طالب التمويل دورة تدريبية ثم يتم إعداد خطة عمل للمشروع وبعد الموافقة يتم توقيع العقد لبدء صرف دفعات التمويل.

برنامج «عائد » لتمويل المشاريع الصغيرة لتنمية المحتوى المحلي

كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منصة "نساند" التابعة لشركة سابك برنامج "عائد" التمويلي المتخصص في تمويل المشاريع الناشئة والصغيرة لأنشطة تنمية المحتوى المحلي في الصناعات والخدمات المحلية,بتمويل يبدأ من 300.000 ريال إلى 4.000.000 ريال بمميزات فترة سماح من 24 - 36 شهرًا وبتأمين ضد العوائق وتمويل إضافي يصل إلى 100% وأقساط ميسرة.

ويهدف البرنامج لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% في العام 2030,كما يتطلع لزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% في 2030,وخفض معدل البطالة من 11.7% إلى 7% بحلول عام 2030 وزيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50% في 2030 وزيادة التوطين في قطاع النفط والغاز من 40% الى 75% في 2030م.

«أسس».. الصناعات التي يستهدفها وقيمة التمويل

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن برنامج «أسس» التمويلي تم تدشينه بالتعاون مع هيئة مدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) من أجل دعم وتشجيع ريادة الأعمال بالمدن الصناعية. بتمويل يصل إلى (4.000.000) مليون ريال بمميزات فترة سماح 18 شهرًا وضمانات ميسرة.

كما أشار بنك التنمية الاجتماعية إلى أن أهداف هذا البرنامج تتمثل في تحسين الموقع الريادي للملكة (مؤشر الريادة) وتوطين الصناعات المتطورة بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي,وكذلك تطوير الموازنة التجارية وزيادة تسهيل ممارسة العمل الحر فضلًا عن تطوير القطاع الصناعي وتسهيل الحصول على التمويل لرواد القطاع الصناعي والمساهمة في توفير الفرص الوظيفية.

وأهم الصناعات التي يستهدفها برنامج «أسس» هي الأدوية ومستحضرات التجميل وصناعة النسيج والملبوسات وصناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية وصناعة المعدات الكهربائية ومجال الأطعمة والمشروبات وصناعة المعادن المشكلة وقطاع الآلات والمعدات ومجال قطع غيار وسائل النقل.

ما هي متطلبات التقديم على التمويل والشروط العامة اللازم توفرها في طالب التمويل ؟

ويتطلب التقديم على دعم وتمويل المشروعات الصغيرة و الناشئة جاهزية بعض الأوراق تتمثل في الهوية الوطنية والعنوان الوطني ورقم حساب الـ«آيبان» ورقم الجوال المسجل في ابشر.

ويوضح بنك التنمية الاجتماعية,أن هناك عدة شروط عامة لازم توافرها في طالب التمويل استنادًا إلى المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة والموضحة كما يلي:

- أن يكون المتقدم سعودي/ ــــة الجنسية.

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- ألا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا.

- ألا يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية.

أن يتفرغ لتشغيل مشروعه أو تعيين مدير للمشروع سعودي ذي خبرة وكفاءة.

- أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل.

- تعبئة نماذج التقديم الخاصة بكل برنامج,واستكمال المتطلبات الأخرى المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة في البنك (الأنشطة المهنية: مؤهل متخصص أو خبرة سنة في المجال يقبل بها البنك. الأنشطة الخدمية والتجارية: اجتياز المقابلة الشخصية).

- أن يكون ضمن المشاريع التي يموّلها البنك.

- أن يكون ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

- أن يكون جديدًا أو تحت التأسيس (لم يمضِ على تشغيله أكثر من 3 سنوات).

- يشترط إضافيًا في "عائد" و"أسس" تقديم المساهمة الذاتية بما لا يقل عن 8% ولا يزيد عن 50% من تكلفة المشروع.

- تقديم ضمانات السداد بما لا يقل عن 50% البنك بالنسبة لـ"حل" و 30% بالنسبة لـ"عائد" و"أسس" من قيمة التمويل المطلوب من البنك

- ألا يتجاوز مبلغ التمويل (4.000.000) ملايين ريال في "عائد" و"أسس" ولا تزيد التكلفة الاستثمارية عن 8 ملايين ريال.

- كما يشترط إضافيًا في "أسس" أن يكون المتقدم لطلب التمويل حاصلًا على الترخيص الصناعي.

- دفع رسوم الخدمة,يمكنك الاطلاع على رسوم "حل" (من هنا) و"عائد" (من هنا) و"أسس" (من هنا)

- اجتياز المقابلة الشخصية.

أهداف برنامج تمويل الأعمال

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية,عبر موقعه الرسمي,أن برامج تمويل الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة لها أهداف تتمثل في المساهمة في تعزيز دور المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين,فضلًا عن تشجيع المواطنين والمواطنات المؤهلين للعمل بأنفسهم في منشآتهم.