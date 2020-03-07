أهالي تيه يشكون نقص الخدمات

شكا عدد من أهالي مركز «تيه»، التابع لمحافظة محايل، نقصَ الخدمات البلدية والتعليمية والصحية التي تلبي احتياجاتهم، وتحد من تنقلاتهم للمحافظات القريبة منهم، خاصة أن مركز «تيه» يقع على الطريق المؤدي إلى مدينة أبها، ويشهد كثافة مرورية على مدار الساعة، لافتين إلى أن في مقدمة طلباتهم افتتاح مركز للدفاع المدني والهلال الأحمر، لا سيما أن الطريق يشهد حوادث مرورية على مدار الساعة.

حوادث سير

أكد الأهالي أن مركز «تيه» يبعد عن الدفاع المدني والهلال الأحمر بالمحافظة، أكثر من 30 كلم نزولا، وفي حال حصول حريق أو حوادث سير، فإن وصول الدفاع المدني يكون متأخرا نظر لطول المسافة، إضافة إلى الكثافة المرورية التي يشهدها الطريق، مشيرين إلى أن هناك أرضا مخصصة لإنشاء مركز للهلال الأحمر، كما طالب الأهالي بإنشاء مبنى للرعاية الصحية الأولية بدلا من المبنى المستأجر، ودعمه بالكوادر الطبية والفنية على مدار الساعة، وإعادة تأهيل وسفلتة وإنارة الطرق المؤدية إلى قراهم، فضل عن افتتاح مكتب للخدمات البلدية، وقالوا إن سكان المركز يعانون أيضا من عدم افتتاح مدارس للمرحلة الثانوية للبنين والبنات، وروضة للأطفال، ونادٍ للحي يخدم طلاب وطالبات المركز، إذ إن هناك عددا من طالبات المركز توقفن عن إكمال تعليمهن، وإيجاد مواقع لافتتاح فروع للبنوك والصرافات، وتكثيف الدوريات الأمنية والمرور على امتداد الطريق.

مناقشة

إلى ذلك، أكد محافظ محايل المكلف علي الفلقي، أنه سبق أن التقى عددا من أهالي المركز، وناقش معهم احتياجات المركز، بناء على توجيه من أمير منطقة عسير بزيارة المركز وتلمس احتياجاتهم، والوقوف على المشروعات التي تنفذها الإدارات الحكومية، منها الطرق والبلدية، ومركز الرعاية الصحية الأولية والمركز الاجتماعي، مبينا أن جميع الطلبات التي تقدم بها الأهالي ستتم مناقشتها ضمن جلسات المجلس المحلي، وسيتم تحويل هذه الطلبات إلى الجهات المختصة، وإدراجها ضمن أولوية الطلبات.

طلبات الأهالي

مركز للدفاع المدني

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مقر للهلال الأحمر

مبنى للرعاية الصحية الأولية

مكتب للخدمات البلدية

مدارس للمرحلة الثانوية للبنين والبنات

نادٍ للحي يخدم طلاب وطالبات المركز