900 مستفيد من برنامج جامعة خالد الصحي

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور عمر علوان عقيل أن البرامج المنفذة استهدفت أفراد المجتمع المحلي وموظفي وموظفات الإدارات الحكومية والطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم، واستفاد منها أكثر من 780 شخصًا في الجانب التوعوي والتثقيفي، فيما تمت معاينة أكثر من 133 مريضًا في عيادات البرنامج الصحية.
من جانبه قدم وكيل كلية العلوم والآداب بظھران الجنوب الدكتور عبد الرحمن الحازمي ضمن البرنامج محاضرة بعنوان «دور الشباب في حماية دوت الخليج»، وذلك بالتعاون مع لجنة خدمة المجتمع بكلية العلوم والآداب بظھران الجنوب، حيث سلطت المحاضرة الضوء على دور الشباب في تمثيل الوجه المشرق كونھم يمثلون جانب قوتھا ومحور تطورھا.
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