نقل حائل تسحب طريق رفحاء من المقاول

وأضاف أن طريق حائل - رفحاء الواقع بمنطقة الكثبان الرملية تعثر العمل فيه، وقامت الوزارة بسحبه من المقاول وإعادة طرحه، وسيتم التوقيع مع المقاول الجديد في غضون الأيام القليلة القادمة ليباشر استكمال الأعمال فيه.
ونوه الشمري إلى أنه ضمن برامج أعمال الصيانة الوقائية والتي تهدف إلى تحسين كفاءة وجودة الطرق القائمة ورفع مستوى السلامة عليها، فقد تم اعتماد عدد من المشاريع والتي تشمل توسعة طريق الحيانية - خب سحاء بطول 18 كلم، وتنفيذ حمايات خرسانية لطريق جو مع تنفيذ إصلاحات ومعالجات لطريق حائل - القصيم السريع وطريق حائل - شري.
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