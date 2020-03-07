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32 مهارة لمتدربات مدرسة القيادة

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قدم فريق من مدربات مدرسة القيادة بالشميسي في مكة المكرمة عرضاً تفصيلياً عن المدرسة والبرامج المدعومة من تنمية الموارد البشرية «هدف» والإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة لإعداد مدربات قيادة سعوديات كبرنامج تدريبي ينتهي بالتوظيف، وذلك خلال لقاء تعريفي بإستراتيجية «هدف» الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة منتصف الأسبوع المنصرم، بحضور عددٍ من المسؤولين والجهات ذات العلاقة ورجال وسيدات الأعمال.

وتناول العرض الذي حضره أعضاء من مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، ومدير «هدف» تركي الجعويني، الجانب التطويري والتحسينات التي شهدها مبنى المدرسة، حيث كان سابقا مخصصا للرجال فقط، وبدأ تحويله ليستوعب الجانب النسائي، حيث طورت مدرسة الشميسي ميدان التدريب ليشمل التدريب على 32 مهارة، ودشنت برنامجاً تدريباً منتهياً بالتوظيف مدعوماً من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لتدريب السيدات السعوديات ليصبحن مدربات قيادة محترفات.


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