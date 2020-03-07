32 مهارة لمتدربات مدرسة القيادة

وتناول العرض الذي حضره أعضاء من مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، ومدير «هدف» تركي الجعويني، الجانب التطويري والتحسينات التي شهدها مبنى المدرسة، حيث كان سابقا مخصصا للرجال فقط، وبدأ تحويله ليستوعب الجانب النسائي، حيث طورت مدرسة الشميسي ميدان التدريب ليشمل التدريب على 32 مهارة، ودشنت برنامجاً تدريباً منتهياً بالتوظيف مدعوماً من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لتدريب السيدات السعوديات ليصبحن مدربات قيادة محترفات.
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