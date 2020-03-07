قاعدة بيانات وطنية للإحصاء

تعتزم الهيئة العامة للإحصاء مشروع بناء وتشغيل قاعدة البيانات الجيوديسية من خلال تنفيذ مشروع لإنشاء قاعدة بيانات وخدمات وطنية (NGDS)، وسيكون هدفها النهائي، تصميم وتطوير وتنفيذ البرامج الخاصة بالـNGDS 2، وتنظيم البيانات الجيوديسية وهيكلتها واستيرادها (نقلها) في قاعدة بيانات واحدة.

الجيوديسيا

يذكر أن الجيوديسيا هي أحد علوم الأرض التي تختص بتحديد وقياس حجم وشكل الكرة الأرضية وكذلك حساب مواقع النقاط بدقة عالية، إضافة إلى قياس ووصف مجال الجاذبية الأرضية وتغييراتها، وعمل القياسات الضرورية لتحديد المواقع النسبية لعدد من المعالم الطبيعية أو الصناعية سواء فوق أو على أو تحت سطح الأرض ثم طريقة إظهارها بواسطة الأرقام أو الرسومات.

تحديث وصيانة

من مهام الجيوديسيا والمساحة الأرضية بشكل عام بناء وتحديث وصيانة الشبكة الوطنية الجيوديسية، وإنشاء وتشغيل شبكة محطات الرصد المستمر بواسطة الأقمار الصناعية لتحديد المواقع (GNSS)، وحساب وتحديد وتحديث الإطار الجيوديسي المرجعي للمملكة العربية السعودية وربطه بالإطار الجيوديسي المرجعي العالمي (ITRF)، وبناء وتحديث وصيانة الشبكة الوطنية الرأسية، وكذلك إنشاء شبكات الجاذبية الأرضية (المطلقة والنسبية)، إضافة إلى إيجاد قيم الجاذبية الأرضية والمغناطيسية وتكثيفها للاستفادة منها في معرفة تحركات القشرة الأرضية وشكل الأرض وتصحيح الارتفاعات لنقاط الشبكة الوطنية الرأسية، وحساب وتحديد وتحديث المجسم الرأسي (Geoid) للمملكة العربية السعودية، وإجراء عمليات المساحة الأرضية بجميع أنواعها، وضع معايير ومواصفات العمل المساحي الأرضي والأنشطة التابعة لها في المملكة العربية السعودية.

الهدف من إنشاء قاعدة البيانات الجيوديسية

01

تصميم وتطوير وتنفيذ برامج خاصة

02

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تنظيم البيانات الجيوديسية وهيكلتها واستيرادها (نقلها) في قاعدة بيانات واحدة

03

ضمان صيانة البيانات

04

دمج (NGDBS) مع قواعد البيانات الأخرى

05

تقديم الخدمات مع البيانات الجيوديسية