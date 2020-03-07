إلزام المنشآت التجارية بغرف ومكابس للنفايات

وبحسب موقع بيئة الرياض، فإن المدينة تولد حوالي 9 آلاف طن يوميا من النفايات البلدية الصلبة يتم طمرها صحياً ضمن مرفق خاص لذلك، ويجري إعادة تدوير جزء منها بشكل بسيط، كما يتم معالجة 42 طناً يومياً، والتخلص الآمن مع النفايات الطبية، مع حاجة المدينة إلى تنفيذ عدد من المرافق اللازمة لمعالجة النفايات الخطرة والصناعية، وتم إعداد إستراتيجية شاملة لإدارة النفايات بمدينة الرياض، وإقرار عدد من البرامج التنفيذية للوصول إلى مستوى عالٍ من إدارة النفايات بمختلف أنواعها بما يحقق المعايير البيئية المستدامة والحفاظ على البيئة والصحة العامة من آثارها، من خلال فرز النفايات من المصدر والاستفادة منها، والتوسع في تنفيذ مرافق المعالجة، ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ ذلك.
إجراءات تحت الدراسة لتنظيم التخلص من النفايات
العمل على خصخصة مراقبة الحاويات التجارية
استبعاد المقاول الذي يكرر مخالفة الإهمال من مقاولي البلدية المعتمدين
إلزام المنشآت التجارية
والمولات والمطاعم الكبيرة بإيجاد غرف خاصة لجمع النفايات
الإلزام بمكابس مغلقة تشمل فلاتر تمنع انتشار الروائح والعصارة
الكمية السنوية للنفايات بمدينة الرياض
مخلفات الهدم والبناء
47.000.000
النفايات الطبية
15.000
النفايات الصناعية
2.800.000
النفايات البلدية الصلبة
2.750.000
توزيع النفايات البلدية الصلبة بالرياض
%70 القطاع السكني
%30 القطاع التجاري
%56 مواد عضوية (بقايا الطعام ومخلفات الأشجار)
%31 مواد قابلة للتدوير مثل (الورق والبلاستيك والكرتون والمعادن والزجاج)
%13 نفايات أخرى
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