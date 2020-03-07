عسير بدون مدارس مستأجرة قريبا

صرح المدير العام للتعليم بمنطقة عسير سعد الجوني لـ«دوت الخليج»، بأن هناك خططا يتولاها فريق عمل للتخلص من المدارس المستأجرة والمتعثرة بالمنطقة. مضيفا بأن الفريق التابع لإدارة التعليم ينسق مع الوزارة لإنهاء كل المشروعات قريبا مع دخول مشاريع الطفولة المبكرة، والاستفادة من المباني الحكومية التي يمكن استغلالها فيما بعد، لإحلال المباني المستأجرة، وهناك ارتباط بأمور وجهات أخرى شريكة معنا.

بدأ الطرح

حول نوعية المشاريع التعليمية المتعثرة بالمنطقة قال الجوني، إن معظم تلك المشاريع سلمت لشركة تطوير، وبدأ طرحها الآن، وهناك مشاريع متعثرة شكل لها أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، لجنةً، وهي تتابع أسباب التعثر، وتنسق مع كل الجهات ليتم الاستفادة منها في القريب العاجل، وتم حصرها، وهي لا تشكل نسبة كبيرة لنا في الإدارة.

السلامة

أضاف الجوني، بأن إدارته شاركت في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار «السلامة أولا»، برعاية وتشريف أمير المنطقة، عادّا ذلك حافزا لكل الجهات بأن تعمل للسلامة، فبدون السلامة لا يمكن أن تستمر العملية التعليمية بما في ذلك وسائل النقل، ونحن نوكد على منسوبي ومنسوبات التعليم وأبنائنا وبناتنا، أن سلامتهم من أولويتنا، ولدينا فريق عمل طموح وواع، وقادة وقائدات المدارس يحافظون على سلامة أبنائنا وبناتنا في الميدان التربوي.

تقديم الخدمات

وعَدَ الجوني منسوبي التعليم في المنطقة بالعمل لخدمتهم، وقال: نحن في الإدارة أو مكاتب التعليم نؤمن بأننا معلمون مفرّغون لمعلمين مشغولين في الميدان، لذلك سنسعى كفريق عمل للتعاون معهم، لتقديم الخدمة التي يطمحون إليها.

وكان عدد من أهالي المنطقة أعربوا عن تذمرهم من المدارس المتعثرة والمباني المستأجرة، التي لاتفي بالغرض، وعدم وجود مخارج طورائ لها، إضافة إلى وجودها في مبان قديمة، وسيارات غير حديثة خاصة في بعض القرى.

تعليم عسير 1441

1250 مدرسة

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700 بنات

550 بنين

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فعاليات المدارس

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التغطيات الإعلامية

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