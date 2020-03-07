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منتدى داكار يؤيد الإجراءات السعودية بتعليق تأشيرات العمرة

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اختتمت في العاصمة السنغالية داكار، أعمال منتدى منظمات المجتمع المدني بالدول الإسلامية، بتوصيات مهمة تركزت على أهمية منظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة الجامعة للأمة الإسلامية ودولها والمؤسسات الضخمة والعريقة التابعة لها، وعدم إعطاء الفرصة للتقليل منها أو السماح بإنشاء كيانات أخرى منافسة تسعى للنيل منها.

من جهة أخرى، أيّد البيان الصادر على الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية بتعليق تأشيرات العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا للحفاظ على صحة المسلمين الزائرين، ووصفته بالقرار الحكيم.

وانطلقت أعمال المنتدى أول من أمس، في مركز الملك فهد الثقافي للمؤتمرات بداكار، تحت رعاية الرئيس السنغالي، ماكي سا، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى داكار.


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