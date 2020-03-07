4 أسباب تستبدل انترلوك طريق رئيسي في الأحساء

أرجع مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي بأمانة الأحساء خالد بوشل لـ«دوت الخليج»، استبدال «انترلوك» طريق «رئيسي» جنوب مدينة الهفوف، إلى 4 أسباب، موضحا أن جهات الاختصاص في الأمانة تقوم بإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق، منها الأرصفة، وذلك برفع كامل الانترلوك وإعادة تأهيل الأرض، ثم عمل الأرصفة، منها طريق الأمير فيصل بن فهد «شارع الجامعة» في الهفوف، وما يتم استبداله من الانترلوك هو التالف فقط، والاستفادة من الجيد، والأسباب، هي: 1- تلف أجزاء بسبب الأملاح 2- حدوث تعرجات في طبقة الرصيف جراء الأمطار أو حفريات لتمديد الخدمات 3- تسربات لمياه الصرف الصحي أثرت على أجزاء من امتداد الرصيف على الطريق 4- بعد بناء سور الجامعة، تسبب في حدوث مسافة قصيرة تفصل بين الرصيف والسور



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