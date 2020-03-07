ختام فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

ختمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بجميع محافظات المنطقة، والتي انطلقت في الأول من مارس تحت شعار «السلامة أولا» واستمرت أسبوعا. ‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد عثمان القرني، أن هذه الاحتفالية حظيت برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ‏إذ افتتح محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، فعاليات اليوم العالمي بجدة في مركز الأندلس مول، وفي العاصمة المقدسة افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي خضران المنتشرى الفعاليات في مركز مكة مول. ‏وعلى هامش الفعاليات، تم إلقاء المحاضرات التوعوية للطلاب والطالبات في مراحل التعليم المختلفة، ولحاضري الفعاليات، كما تمت إقامة برامج للتعريف والتدريب على استخدام وسائل السلامة في مواقع الفعاليات.



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