

باريس 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

أعلن مدير المديرية العامة للصحة الفرنسية جيروم سالومون تأكد وجود 949 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، بزيادة 336 حالة أكثر من أمس، وأن خمس مناطق في فرنسا تأثرت أكثر من غيرها.

وأكد سالومون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم وجود 44 حالة في العناية المركزة، وخمس وفيات إضافية ليرتفع العدد إلى 16 وفاة بسبب الفيروس، وهم 11 رجلاً و 5 نساء.

// انتهى //

23:10ت م

0137





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفاة خمسة أشخاص بفيروس كورونا في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.