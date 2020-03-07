السعودية اليوم / الحكومة اليمنية تقر حظر السفر لرعاياها إلى إيران والدول الموبوءة بفيروس كورونا



عدن 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

أقرت الحكومة اليمنية حظر السفر لرعاياها إلى إيران تحت أي ظرف تنفيذاً لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران في أكتوبر من العام 2015م، كما شددت على عدم السفر إلى الدول المنتشر فيها فيروس كورونا بشكل كبير.

ويأتي ذلك ضمن تدابير أعلنت عنها الحكومة اليمنية اليوم وتضمنت تعليق العمل بتأشيرات الزيارة للدخول للأراضي اليمنية بشكل مؤقت حتى إشعار آخر للأجانب القادمين من الدول الموبوءة، واستثنت التدابير من يقدم ما يثبت عدم إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان بثته - وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - أن الحكومة اليمنية أقرت عدداً من الإجراءات الاحترازية ذلك حرصاً منها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، ونظراً لتفشي الفيروس في الكثير من البلدان بشكل كبير وعلى وجه التحديد في إيران التي لا تحترم مسؤوليتها ولا تلتزم بالشفافية في الإفصاح عن القادمين والمغادرين لأراضيها من الأجانب".

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22:54ت م

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