السعودية اليوم / بدء حملة لمكافحة مرض الحصبة في الكونغو بعد وفاة 6 آلاف خلال السعودية اليوم



كينشاسا 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

بدأت بجمهورية الكونغو الديمقراطية حملة لمكافحة مرض الحصبة، الذي قتل أمثر من 6 آلاف شخص، خلال العام 2019م.

وسجلت منذ بداية العام الجاري 2020م 6 وفيات به بمنطقة "سيكيه بانزا" غربي البلاد، كما سجلت بها 1254 حالة إصابة، كما قَتل مرض الحصبة بالكونغو أكثر من 3 آلاف شخص منذ ظهوره قبل أكثر من عام، وأعلنت السلطات مؤخرًا انتفاء حالات الإصابة به.

وينتظر أن يعلن عن القضاء على المرض بشكل رسمي بعد مضي 42 يومًا، دون تسجيل أية حالة إصابة جديدة.

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20:52ت م

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