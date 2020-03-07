شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تدعو العائدين من 4 دول للعزل منزليًا والان نبدء بالتفاصيل

وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس "كورونا" الجديد، دعت وزارة الصحة كل من كان في إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين، عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.

وأضافت: "كما يجب على أي ممارس صحي عائد من تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين عزل نفسه منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودته".

وتابعت: "في حالة ظهور أي أعراض، فعليه الاتصال على الرقم ( 937 ) للحصول على المساعدة الواجبة من قبل الجهات الصحية أو مراجعة أقرب مستشفى".