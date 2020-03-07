شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تدعو العائدين من 4 دول للعزل منزليًا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت: "كما يجب على أي ممارس صحي عائد من تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين عزل نفسه منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودته".
وتابعت: "في حالة ظهور أي أعراض، فعليه الاتصال على الرقم ( 937 ) للحصول على المساعدة الواجبة من قبل الجهات الصحية أو مراجعة أقرب مستشفى".
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