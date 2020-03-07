شكرا لقرائتكم خبر عن ساعة على تفعيل المنع.. 6 آلاف يعبرون جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

تصوير : أحمد النصر - طارق آل مزهود

• عزل 70 مسافرا عائدون من دول موبوءة

• إعادة 60 أجنبيًا لأسباب مختلفة

• دعم الجسر بـ45 كادرًا صحيًا للتصدي لـ«كورونا»

• إنهاء الإجراءات في أوقات قياسية

شهد جسر الملك فهد، قبل قليل، ازدحاما في الحركة المرورية، وذلك بعد قرار قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين، على المنافذ الجوية في المطارات. وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد «covid 19» ومحاصرته والقضاء عليه.

وأكد مصدر أن الجسر شهد خلال الثلاث ساعات الماضية مرور نحو 6000 مسافر، وتم إنهاء إجراءاتهم في أوقات قياسية بجهود واضحة من الإدارات الحكومية العاملة بالجانبين لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المسافرين.

وأشار المصدر إلى أنه تم عزل نحو 70 مسافرا من غير المرضى، ولكنهم عائدين من دول موبوءة، وهذه إجراءات احترازية حماية لهم ولأسرهم ولمن حولهم. لافتا الى إعادة نحو 60 مسافرًا أجنبيًا لأسباب مختلفة.

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وبين أن هذه الأعداد الكبيرة التي عبرت الجسر قابلتها جهود واضحة من الموظفين، الذين عملوا على فتح كل المسارات لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة، وإنهاء إجراءات المسافرين سريعا.

وأكد أن منطقة تخليص الإجراءات شهدت إنسيابية، مبينا أن استنفار كل الجهات العاملة بالجسر ساهم في سرعة إنهاء إجراءات المسافرين وتخفيف الازدحام، التي عملت على خدمة المسافرين على مدار الساعة وفتح كل المسارات.

وأضاف أن هناك 45 كادرا صحيا من أطباء وإخصائيي وبائيات وممرضين وتم دعمه بسيارتين إسعاف ومسعفين، وذلك سعياً للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وتشتمل الإجراءات الوقائية على مناظرة وفرز جميع القادمين من حيث ارتفاع درجة الحرارة وأعراض الإصابة والإفصاح عن الدول التي زارها القادمون قبل وصولهم إلى المملكة، التي تحدث بشكل يومي من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «saudi cdc».

كما يتم تطبيق الإجراءات المتبعة التي تشمل عزل الحالات المشتبهة وإجراء التحاليل اللازمة والعلاج أو حجر ومراقبة الحالات التي ليس لها أعراض منزلياً أو في ضيافة الوزارة في الأماكن المخصصة لذلك.

وكانت المملكة قصرت الدخول مؤقتًا للقادمين من الإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية في المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام. ويكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط. على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورًا.

وبالنسبة لدخول المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القادمين من الدول الثلاث؛ فيبدأ سريان هذا الإجراء في تمام الساعة «11:55» من مساء اليوم السبت.