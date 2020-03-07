شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الإمام» توقف «البصمة الإلكترونية» احترازيًا والان نبدء بالتفاصيل

أوقفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، العمل بنظام الحضور والانصراف "البصمة الإلكترونية" وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكدت الجامعة عبر حسابها في "تويتر"، مساء اليوم، تطبيق الإجراء اعتبارًا من غدٍ الأحد، بالتنسيق مع إدارة المتابعة، متمنية دوام الصحة والسلامة للجميع.

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