مدرب صنداونز يشكو حارس الأهلي لفايلر

عبّر بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، عن استيائه من إهدار محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري، للوقت خلال مباراة الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتعادل أمام صنداونز إيابا في جنوب أفريقيا مستفيدا من الفوز ذهابا في القاهرة 2-0.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أنا حزين لأن حارس الأهلي كان يهدر الوقت، لكن هناك أشياء لا يمكن أن نغيرها، فنحن في أفريقيا ولسنا في أوروبا".





Advertisements

وأضاف: "بالطبع المدرب رينيه فايلر لم يكن سعيدا بما حدث خلال المباراة".

وكان الشناوي قد سقط على أرضية ملعب "لوكاس موريبي" في مدينة بريتوريا خلال اللقاء أكثر من مرة لتلقي العلاج والشكوى من الإصابة.

وتابع: "الأهلي فريق قوي ويتعاقد مع لاعبين بملايين الدولارات، وخير مثال على ذلك وجود أليو بادجي وأليو ديانج ورمضان صبحي ضمن صفوفه".

وأتم: "لقد واجهنا الأهلي اليوم بمهاجم رابيد فيينا بادجي الذي انتقل للفريق مقابل 2 أو 3 ملايين دولار".

يذكر أن الأهلي ينتظر الفائز من مواجهة النجم الساحلي التونسي وضيفه الوداد البيضاوي المغربي، مساء السبت، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز "وداد الأمة" بثنائية دون رد.