رسائل من السيسي لقادة 7 دول عربية بينها السعودية والإمارات

يبدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري، غداً الأحد، جولة عربية تشمل: الإمارات، والسعودية، والعراق، والكويت، وسلطنة عُمان، والأردن، والبحرين.

وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية إن شكري سوف يسلم رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى قادة هذه الدول.

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ومن المقرر أن يصل شكري العاصمة الأردنية عمان، غداً، في مستهل جولته العربية، بحسب البيان.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أن نظيره المصري سامح شكري سيجري زيارة إلى بغداد، غداً الأحد.

وقال الحكيم في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "نستقبل الأخ الوزير سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، غداً، في بغداد حاملا رسالة من الرئيس (المصري) عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس برهم صالح".

وتابع وزير الخارجية العراقي: "نجري معه مباحثات ثنائية حول تطوير العلاقات العراقية - المصرية وشؤون المنطقة".