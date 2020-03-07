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2020-03-07 خالد الفيصل في قصيدة جديدة : الحكم هيبة والقيادة شهامة أنتم لهذا يا سلايل كحيلان .. الله يوفقكم على كل شاني متابعات الخليج 365 - الرياض كتب الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، قصيدة وطنية جديدة تغنى فيها بأمجاد المملكة وقيادتها على مر التاريخ. جاءت القصيدة بعنوان “سلايل كحيلان”، وأبياتها كالتالي: أصلي فروضي وأصوم رمضان *** وأناغم أيامي وأعايش زماني ولا لي إلا دين الإسلام غاية *** ومناي أشوف الدار بأعلى مكاني Advertisements قاموا بها جدي وأبوي وعمامي *** واليوم دور عيالهم بالتفاني الحكم هيبة والقيادة شهامة *** والعدل أساس الملك والأمن ثاني وأنتم لهذا يا سلايل كحيلان *** الله يوفقكم على كل شاني تاريخكم يبرق على غيم الأيام *** تمعنوا فيه الخفا والبيان يقولها اللي له مع الوقت وقفات *** لأهل العقول اللي تعرف المعاني تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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