2020-03-07

غدًا.. فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة لعدة رتب

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، أنه سيتم فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها، يوم غد الأحد، لرتب (رقيب- وكيل رقيب- عريف- جندي أول- جندي) (رجال- نساء).

واشترطت أن يتوفر في المتقدم ما يلي:

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يقل عمره عن 17 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

– ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

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واشترطت على المتقدمة أن يتوفر فيها ما يلي:

– أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُد اعتبارها إليها.

– أن تكون لائقة طبيًّا للخدمة العسكرية.

– ألا تكون موظفة في أي جهة حكومية.

– ألا يقل سن المتقدمة عن 21 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

وأشارت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة إلى أن التقديم سيكون متاحًا عبر الرابط التالي اضغط (هـــنــا ).

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