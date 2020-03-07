- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم غدًا.. فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة لعدة رتب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
غدًا.. فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة لعدة رتب
يشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، أنه سيتم فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها، يوم غد الأحد، لرتب (رقيب- وكيل رقيب- عريف- جندي أول- جندي) (رجال- نساء).
واشترطت أن يتوفر في المتقدم ما يلي:
– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– ألا يقل عمره عن 17 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.
– ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.
واشترطت على المتقدمة أن يتوفر فيها ما يلي:
– أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
– أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُد اعتبارها إليها.
– أن تكون لائقة طبيًّا للخدمة العسكرية.
– ألا تكون موظفة في أي جهة حكومية.
– ألا يقل سن المتقدمة عن 21 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.
وأشارت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة إلى أن التقديم سيكون متاحًا عبر الرابط التالي اضغط (هـــنــا ).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة لعدة رتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.