جامعة الإمام عبدالرحمن تقرر إيقاف العمل بنظام البصمة

2020-03-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن إيقاف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد الموافق 13 رجب 1441هـ.

وقالت الجامعة، في بيان لها: “نود أن نلتفت عناية منسوبي الجامعة الكرام بأنه تقرر إيقاف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من يوم الأحد الموافق 13 رجب 1441هـ”.

Advertisements

ويأتي ذلك بالتنسيق مع إدارة المتابعة حتى إشعار آخر، ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي تتبعها الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم السبت عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بفيروس كورونا الجديد COVID19، إحداهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن تواجدها في إيران، والأخرى مواطنة أخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة ولم تفصح عن ذلك عند المنفذ.

وأهابت الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورًا مع مركز “تواصل الصحة 937” للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع. كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر