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شكرا لقرائتكم جامعة الإمام عبدالرحمن تقرر إيقاف العمل بنظام البصمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة الإمام عبدالرحمن تقرر إيقاف العمل بنظام البصمة
ابتداءً من يوم الأحد 13 رجب 1441هـ
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن إيقاف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد الموافق 13 رجب 1441هـ.
وقالت الجامعة، في بيان لها: “نود أن نلتفت عناية منسوبي الجامعة الكرام بأنه تقرر إيقاف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف ابتداءً من يوم الأحد الموافق 13 رجب 1441هـ”.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع إدارة المتابعة حتى إشعار آخر، ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي تتبعها الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم السبت عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بفيروس كورونا الجديد COVID19، إحداهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن تواجدها في إيران، والأخرى مواطنة أخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة ولم تفصح عن ذلك عند المنفذ.
وأهابت الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورًا مع مركز “تواصل الصحة 937” للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع. كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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