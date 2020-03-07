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شكرا لقرائتكم الصحة تدعو كل من كان في هذه الدول إلى عزل أنفسهم منزليًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة تدعو كل من كان في هذه الدول إلى عزل أنفسهم منزليًّا
لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم
متابعات الخليج 365 - واس
دعت وزراة الصحة كل من كان في إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين إلى عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.
وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها أنه وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس “كورونا” الجديد، ونظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد، فإن وزارة الصحة تعلن بأنه يجب على من كان في كل من ايطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين، عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.
كما يجب على أي ممارس صحي عائد من تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين عزل نفسه منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودته.
وفي حالة ظهور أي أعراض، فعليه الاتصال على الرقم ( 937 ) للحصول على المساعدة الواجبة من قبل الجهات الصحية أو مراجعة أقرب مستشفى.
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