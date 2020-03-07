فيديو.. متحدثة التعليم توضح أسباب تعليق الدراسة في القطيف

2020-03-07

متابعات الخليج 365 - القطيف

أكدت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أن وزارة التعليم كانت سباقة في تفعيل دورها ومسؤوليتها الوطنية للتصدي لأي حالات لمرض كورونا تظهر لديها.

وأضافت أن وزير التعليم، د. حمد آل الشيخ، وجه منذ الأول من فبراير، أي منذ أكثر من شهر من الآن بتفعيل خطة الطوارئ والبدء في تنفيذ خطط التوعية والتثقيف للوقاية من الفيروس على جميع المستويات لجميع الفئات ومنسوبي التعليم وأولياء الأمور والمجتمع كافة.

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وتابعت الشهري أنه عند ظهور عدد من الحالات لهذا المرض وبناء على ما اطلعت عليه اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الفيروس التي تضم في عضويتها وزارة التعليم وبما أوصت به اللجنة بتفعيل التفعيل عن بعد، فقد تم اتخاذ هذا القرار أيضًا بناء على الأمر السامي الكريم رقم (42874) وتاريخ 11/ 7/ 141هـ، والذي يقضي بمنح وزير التعليم اتخاذ قرارات تعليق الدراسة في أي من مناطق المملكة، حيث قرر الوزير تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مدارس ومؤسسات التعليم في محافظة القطيف لمدة أسبوعين.

يذكر أن وزارة التعليم قررت تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني بالقطيف لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الأحد.

كما تضمن القرار تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة بمحافظة القطيف، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.

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