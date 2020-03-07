مقتل 11 شخصا في أمطار غزيرة بباكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - إسلام أباد
لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم، بسبب أمطار غزيرة أحدثت أضرارا جسيمة في إقليم خيبر باختونخوا شمال غرب باكستان.
وقال تيمور علي، المتحدث باسم الهيئة الإقليمية لمواجهة الكوارث، إن ثمانية أطفال من بين هؤلاء الذين توفوا في الإقليم.
وأصيب 22 شخصا آخرين خلال الأمطار التي استمرت خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن إلحاق أضرار بـ38 منزلا ومبنى بإحدى المدارس.
وتابع تيمور علي أن معظم الوفيات وقعت بعد انهيار أسقف من منازل مبنية بالطين في مناطق ريفية.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في مطلع الأسبوع في مناطق شمالية، وطلبت من السلطات اتخاذ إجراءات احترازية.
وكان أكثر من 100شخص لقوا حتفهم في وقت سابق من يناير الماضي، في هطول للأمطار هي الأكثر غزارة في باكستان منذ قرن من الزمن.
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