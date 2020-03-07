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مقتل 11 شخصا في أمطار غزيرة بباكستان

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مقتل 11 شخصا في أمطار غزيرة بباكستان
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - إسلام أباد

لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم، بسبب أمطار غزيرة أحدثت أضرارا جسيمة في إقليم خيبر باختونخوا شمال غرب باكستان.

وقال تيمور علي، المتحدث باسم الهيئة الإقليمية لمواجهة الكوارث، إن ثمانية أطفال من بين هؤلاء الذين توفوا في الإقليم.

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وأصيب 22 شخصا آخرين خلال الأمطار التي استمرت خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن إلحاق أضرار بـ38 منزلا ومبنى بإحدى المدارس.

وتابع تيمور علي أن معظم الوفيات وقعت بعد انهيار أسقف من منازل مبنية بالطين في مناطق ريفية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في مطلع الأسبوع في مناطق شمالية، وطلبت من السلطات اتخاذ إجراءات احترازية.

وكان أكثر من 100شخص لقوا حتفهم في وقت سابق من يناير الماضي، في هطول للأمطار هي الأكثر غزارة في باكستان منذ قرن من الزمن.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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