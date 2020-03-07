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عريس يفقد زوجته بعد غرق قارب زفافهما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - دكا

غرق نحو أربعة أشخاص، كما جرى فقد آخرين، بعد انقلاب قاربين يقلان ضيوفا لحضور حفل زفاف في شمال غرب بنجلاديش.

وتمكن 27 راكبا، من بينهم العريس من السباحة إلى الشاطئ بمساعدة سكان محليين، لكن العروس ما زالت بين المفقودين.

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وذكر المسؤول بالحكومة المحلية في بنجلاديش، سادات حسين أن الغواصين عثروا على الجثث في نهر بادما، بعد غرق القاربين، اللذين يقلان نحو 40 راكبا مساء أمس الأول، بالقرب من قرية سريرامبور بمنطقة راجشاهي.

وأضاف أن الحادث وقع عندما انقلب أسطول زفاف يضم ثلاثة قوارب بسبب زوابع، كان في طريقه إلى منزل العروس لاستكمال الاستقبال التقليدي للزوجين اللذين تزوجا حديثا.

وبدأ غواصون من هيئة النقل المائي الداخلي في بنجلاديش وجهاز خدمة الإطفاء والدفاع المدني عملية بحث عن جثث الغرقى أو الوصول إلى ناجين محتملين أو مفقودين.