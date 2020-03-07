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51 % من الألمان يعارضون نقل لاجئين قصّر من اليونان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أوجسبورج

أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا معارضة أكثر من نصف مواطني البلاد أن تستقبل بلادهم لاجئين قصرا بدون مرافق من مخيمات اللجوء في اليونان.

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وكشف الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه صحيفة «أوجسبورجر ألجماينه» الألمانية الصادرة أمس، أن 51 % من الألمان يعارضون هذا الأمر، بينما يؤيده 39%. ولم تحدد باقي النسبة موقفها من المسألة.

وتعتزم مفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد، يلفا جوهانسون، إجراء مشاورات مع الحكومة اليونانية الأسبوع المقبل للبحث عن حلول خاصة باللاجئين القصر بدون مرافق في الجزر اليونانية.

وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية أمس الأول، فإن المباحثات ستتناول نقل هؤلاء القصر إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد، وإيجاد حلول دائمة لمن سيبقى منهم في اليونان.