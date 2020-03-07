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العواصف تلغي رحلات جوية بالجزائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الجزائر أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة أنها اضطرت إلى إلغاء وتحويل عدد من الرحلات جراء سوء الأحوال الجوية التي عرفتها مدن عدة في البلاد أمس الأول. وقالت الشركة في بيان مقتضب في صفحتها على موقع فيس بوك إن عواصف هوجاء ضربت مطاري الجزائر العاصمة ووهران (غرب البلاد)، وقسنطينة (شرقها)، مما تسبب في إلغاء وتحويل عدد من الرحلات تطبيقا لمبدأ «سلامة الركاب».



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