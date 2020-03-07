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ضبط 21 ألف كمامة مهربة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - فيينا

تمكنت سلطات الجمارك في النمسا من ضبط 21 ألف كمامة مهربة في إحدى الحافلات السياحية.

وأوضحت وزارة المالية النمساوية أمس أنه تم توقيف أربعة سائقين وثلاثة ركاب على متن الحافلة التي كانت متجهة من تركيا إلى ألمانيا.

وتابعت الوزارة بالقول إنه كان بإمكان المهربين ربح ما لا يقل عن 50 ألف يورو نظير تلك الكمامات غير المعتمدة، وذلك في ظل تزايد الطلب على الكمامات نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد. وبحسب تصريحات السلطات النمساوية، فإن الحافلة التابعة لشركة تركية كانت لفتت الأنظار إليها في الفترة الماضية كوسيلة للتهريب، وعثر رجال الجمارك أثناء تفتيشها على 25 كجم من اللحم و1200 سيجارة وبضائع أخرى مختلفة إلى جانب الكمامات التي تستخدم لمرة واحدة.