تأجيل دورة الألعاب الرياضية الخليجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية تأجيل موعد إقامة دورة الألعاب الرياضية الخليجية التي كانت مقررة من 4 إلى 14 أبريل المقبل في الكويت بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لاحقا أن الدورة ستقام في ديسمبر المقبل.

وأكدت اللجنة الأولمبية الكويتية في بيانها أنها اتخذت قرار التأجيل تزامنا مع الإعلان عن ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم ، ودول مجلس التعاون الخليجي ، وبناء على التوجيهات العامة في كل المؤسسات الحكومية بدولة الكويت المعنية.