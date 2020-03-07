شكرا لقرائتكم خبر

بنهيرو بالرياض لمعرفة مصير إدواردو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج _ الرياض

أكدت مصادر لـ»مكة وجود مارسيلو بنهيرو، مدير أعمال المحترف البرازيلي في صفوف الهلال، كارلوس إدواردو بالرياض، وذلك للتشاور مع إدارة الهلال حول مستقبل اللاعب الاحترافي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي في يونيو المقبل، في ظل العروض المتوالية له ولا سيما في بلاده البرازيل، في الوقت الذي تنتظر إدارة الهلال القرار الأخير للمدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، حيث لا يزال يفاضل بين إدواردو والإيطالي سيباستيان جوفينكو الذي يعد الأكبر حظوظا في البقاء مع الهلال في الوقت الراهن، بعدما أبدى إدواردو رغبة في العودة للبرازيل.

يشار إلى أن إدواردو سيكون متاحا للأندية الأخرى بالمجان بعد نهاية عقده الاحترافي الحالي وعدم رغبة الهلال في التجديد معه.