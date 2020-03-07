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117 قتيلا من المرتزقة في ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن ارتفاع عدد قتلى الفصائل الموالية لتركيا في معارك العاصمة الليبية إلى 117، كما ارتفع عدد المجندين الذين وصلوا طرابلس إلى نحو 4750 مرتزقا، فيما وصل عدد المجندين الذين التحقوا بالمعسكرات التركية لتلقي التدريب 1900 شخص.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقر أكثر من مرة بوجود قوات تركية في العاصمة الليبية إلى جانب مقاتلين سوريين، من أجل مواجهة الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، وقال في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم تدشين طريق بري في ولاية إزمير غرب تركيا، «إن بلاده تحارب حفتر في ليبيا»، مشيرا إلى سقوط عدد من القتلى.