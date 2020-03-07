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تونس تحدد هوية منفذي هجوم السفارة الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

حددت مصادر تونسية هوية الانتحاريين اللذين نفذا هجوما على مقربة من السفارة الأمريكية في العاصمة، مما أدى لمقتل شرطي وإصابة خمسة آخرين من بينهم مدني.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن شخصين، وصفتهما بـ»الإرهابيين»، استهدفا دورية أمنية في منطقة البحيرة 2، بالشارع المقابل للسفارة الأمريكية، وذلك بتفجير نفسيهما أمس الأول.

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وأضافت الوزارة في بيان أن هذه العملية أسفرت عن «مصرع الإرهابيين، وإصابة خمسة أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة، وإصابة مدني إصابة خفيفة».

وذكرت إذاعة «موزاييك» التونسية، أن الانتحاري الأول هو محمد سنيم، وهو من مواليد 1991، وكان يقطن في منطقة الكرم، شمال تونس، أما الانتحاري الثاني فيدعى لعقة خبيب، ويبلغ سبعة وعشرين عاما، وكان يقيم في منطقة سيدي داوود، بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس.

وكان شهود عيان أكدوا أنهم سمعوا صوت انفجار قوي قرب موقع الحادث، حيث سارعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى.

وأظهرت صور مارة مذعورين قرب مقر السفارة في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة، والتي شهدت الانفجار.