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الرئاسة اللبنانية: نساند الحكومة إلا في دفع الديون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بيروت

كشفت الرئاسة اللبنانية أمس عن أن هناك إجماعا على الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده، باستثناء دفع الديون المستحقة.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية عن المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير قوله، إثر انتهاء الاجتماع المالي الذي عقد في بعبدا: «استنادا إلى الخيارات، قرر المجتمعون الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده، باستثناء دفع الديون المستحقة».

والتأم مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء للبحث في الوضعين المالي والاجتماعي.