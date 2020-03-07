، بهدف.. الهلال هزم الاتفاق ووصل للنقطة الخمسين ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ختام مباريات الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارته لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على ضيفه الاتفاق بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة الـ21 من المسابقة.

ووسَّع الهلال المتصدر الفارق بينه وبين النصر الوصيف بثماني نقاط؛ إذ رفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة، وجاء الاتفاق في المركز الحادي عشر بـ26 نقطة.

أنهى فريق الهلال شوط المباراة الأول لصالحه بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب كالريلو عند الدقيقة الـ١٨ من رأسية، سكنت شباك الاتفاق.

وفي شوط المباراة الثاني واصل الهلال فرض سيطرته على مجريات اللقاء، فيما لم ينجح الهجوم الاتفاقي في إدراك التعادل؛ لينتهي اللقاء بفوز هلالي بهدف كاريلو.

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