- 1/21
- 2/21
- 3/21
- 4/21
- 5/21
- 6/21
- 7/21
- 8/21
- 9/21
- 10/21
- 11/21
- 12/21
- 13/21
- 14/21
- 15/21
- 16/21
- 17/21
- 18/21
- 19/21
- 20/21
- 21/21
واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارته لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على ضيفه الاتفاق بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة الـ21 من المسابقة.
ووسَّع الهلال المتصدر الفارق بينه وبين النصر الوصيف بثماني نقاط؛ إذ رفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة، وجاء الاتفاق في المركز الحادي عشر بـ26 نقطة.
أنهى فريق الهلال شوط المباراة الأول لصالحه بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب كالريلو عند الدقيقة الـ١٨ من رأسية، سكنت شباك الاتفاق.
وفي شوط المباراة الثاني واصل الهلال فرض سيطرته على مجريات اللقاء، فيما لم ينجح الهجوم الاتفاقي في إدراك التعادل؛ لينتهي اللقاء بفوز هلالي بهدف كاريلو.
دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 10:45 PM
في ختام مباريات الجولة الـ21 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفينبهدف.. الهلال هزم الاتفاق ووصل للنقطة الخمسين
واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارته لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على ضيفه الاتفاق بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة الـ21 من المسابقة.
ووسَّع الهلال المتصدر الفارق بينه وبين النصر الوصيف بثماني نقاط؛ إذ رفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة، وجاء الاتفاق في المركز الحادي عشر بـ26 نقطة.
أنهى فريق الهلال شوط المباراة الأول لصالحه بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب كالريلو عند الدقيقة الـ١٨ من رأسية، سكنت شباك الاتفاق.
وفي شوط المباراة الثاني واصل الهلال فرض سيطرته على مجريات اللقاء، فيما لم ينجح الهجوم الاتفاقي في إدراك التعادل؛ لينتهي اللقاء بفوز هلالي بهدف كاريلو.
، بهدف.. الهلال هزم الاتفاق ووصل للنقطة الخمسين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بهدف.. الهلال هزم الاتفاق ووصل للنقطة الخمسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.