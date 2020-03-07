، لأول مرة في تاريخه على ملعبه.. الفيصلي يُسقط النصر بثلاثية ،

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أسقط الفيصلي ضيفه النصر بنتيجة 3/ 2، كانت قابلة للزيادة مع ضياع عدد من الفرص السهلة، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وبهذه النتيجة بقي النصر وصيفًا برصيد 42 نقطة، فيما قفز الفيصلي للمركز الخامس رافعًا رصيده النقطي إلى 34.
الشوط الأول حفل بأربعة أهداف، وكان النصر هو البادئ بالتسجيل عند الدقيقة السابعة عن طريق "بيتروس" بعد استثماره كرة بينية، وصلته من يحيى الشهري، أودعها الأول داخل شباك الحارس مصطفى ملائكة.
وجاء الرد من قِبل المستضيف؛ إذ استطاع ايقور روسي تعديل النتيجة للفيصلي برأسية رائعة، وصلته من ركلة زاوية عند الدقيقة الـ15.
وفي الدقيقة الـ28 أضاف الفيصلي الهدف الثاني بعد الاستفادة من كرة مرتدة، سددها "ماركوس جيليرمي" بشكل رائع داخل الشباك النصراوية.
لم يتأخر الرد النصراوي كثيرًا؛ إذ عدَّل "جوليانو" النتيجة للضيوف عند الدقيقة الـ30.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ63، أضاف الفيصلي الهدف الثالث عن طريق "جيليرمي" بعد تمريرة رائعة من خالد الكعبي.
دفع المدير الفني للنصر بورقتَي مرابط وخالد الغنام بدلاً من بيتروس والشهري عند الدقيقة الـ65.
أضاع الكعبي عند الدقيقة الـ71 فرصة الهدف الرابع لفريقه الفيصلي بعد أن تخطى "جونز"، لكنه وضع الكرة في الشباك الصفراء من الخارج.
كما تصدى "ملائكة" لتسديدة قوية من قدم "جوليانو" عند الدقيقة الـ77، وكان أحمد موسى قد أضاع فرصة هدف محقق قبلها بدقيقة، واستبدله "فيتوريا" عند الدقيقة الـ82.
منح حكم اللقاء الهولندي "داني" 6 دقائق وقتًا بدلاً من الضائع، لكن النتيجة لم تتغير.
دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفيصلي النصر الدوري السعودي للمحترفين
لأول مرة في تاريخه على ملعبه.. الفيصلي يُسقط النصر بثلاثيةأحمد سرور الخليج 365 2020-03-07
أسقط الفيصلي ضيفه النصر بنتيجة 3/ 2، كانت قابلة للزيادة مع ضياع عدد من الفرص السهلة، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وبهذه النتيجة بقي النصر وصيفًا برصيد 42 نقطة، فيما قفز الفيصلي للمركز الخامس رافعًا رصيده النقطي إلى 34.
الشوط الأول حفل بأربعة أهداف، وكان النصر هو البادئ بالتسجيل عند الدقيقة السابعة عن طريق "بيتروس" بعد استثماره كرة بينية، وصلته من يحيى الشهري، أودعها الأول داخل شباك الحارس مصطفى ملائكة.
وجاء الرد من قِبل المستضيف؛ إذ استطاع ايقور روسي تعديل النتيجة للفيصلي برأسية رائعة، وصلته من ركلة زاوية عند الدقيقة الـ15.
وفي الدقيقة الـ28 أضاف الفيصلي الهدف الثاني بعد الاستفادة من كرة مرتدة، سددها "ماركوس جيليرمي" بشكل رائع داخل الشباك النصراوية.
لم يتأخر الرد النصراوي كثيرًا؛ إذ عدَّل "جوليانو" النتيجة للضيوف عند الدقيقة الـ30.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ63، أضاف الفيصلي الهدف الثالث عن طريق "جيليرمي" بعد تمريرة رائعة من خالد الكعبي.
دفع المدير الفني للنصر بورقتَي مرابط وخالد الغنام بدلاً من بيتروس والشهري عند الدقيقة الـ65.
أضاع الكعبي عند الدقيقة الـ71 فرصة الهدف الرابع لفريقه الفيصلي بعد أن تخطى "جونز"، لكنه وضع الكرة في الشباك الصفراء من الخارج.
كما تصدى "ملائكة" لتسديدة قوية من قدم "جوليانو" عند الدقيقة الـ77، وكان أحمد موسى قد أضاع فرصة هدف محقق قبلها بدقيقة، واستبدله "فيتوريا" عند الدقيقة الـ82.
منح حكم اللقاء الهولندي "داني" 6 دقائق وقتًا بدلاً من الضائع، لكن النتيجة لم تتغير.
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
08:57 PM
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
10:02 PM
في ختام الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أسقط الفيصلي ضيفه النصر بنتيجة 3/ 2، كانت قابلة للزيادة مع ضياع عدد من الفرص السهلة، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وبهذه النتيجة بقي النصر وصيفًا برصيد 42 نقطة، فيما قفز الفيصلي للمركز الخامس رافعًا رصيده النقطي إلى 34.
الشوط الأول حفل بأربعة أهداف، وكان النصر هو البادئ بالتسجيل عند الدقيقة السابعة عن طريق "بيتروس" بعد استثماره كرة بينية، وصلته من يحيى الشهري، أودعها الأول داخل شباك الحارس مصطفى ملائكة.
وجاء الرد من قِبل المستضيف؛ إذ استطاع ايقور روسي تعديل النتيجة للفيصلي برأسية رائعة، وصلته من ركلة زاوية عند الدقيقة الـ15.
وفي الدقيقة الـ28 أضاف الفيصلي الهدف الثاني بعد الاستفادة من كرة مرتدة، سددها "ماركوس جيليرمي" بشكل رائع داخل الشباك النصراوية.
لم يتأخر الرد النصراوي كثيرًا؛ إذ عدَّل "جوليانو" النتيجة للضيوف عند الدقيقة الـ30.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ63، أضاف الفيصلي الهدف الثالث عن طريق "جيليرمي" بعد تمريرة رائعة من خالد الكعبي.
دفع المدير الفني للنصر بورقتَي مرابط وخالد الغنام بدلاً من بيتروس والشهري عند الدقيقة الـ65.
أضاع الكعبي عند الدقيقة الـ71 فرصة الهدف الرابع لفريقه الفيصلي بعد أن تخطى "جونز"، لكنه وضع الكرة في الشباك الصفراء من الخارج.
كما تصدى "ملائكة" لتسديدة قوية من قدم "جوليانو" عند الدقيقة الـ77، وكان أحمد موسى قد أضاع فرصة هدف محقق قبلها بدقيقة، واستبدله "فيتوريا" عند الدقيقة الـ82.
منح حكم اللقاء الهولندي "داني" 6 دقائق وقتًا بدلاً من الضائع، لكن النتيجة لم تتغير.
، لأول مرة في تاريخه على ملعبه.. الفيصلي يُسقط النصر بثلاثية ،
المصدر : الخليج 365
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