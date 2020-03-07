بعدد من الأجنحة.. «الداخلية» تشارك بفعاليات معرض القصيم الدولي للكتاب في نسخته الثالثة

تشارك وزارة الداخلية في معرض القصيم الدولي للكتاب في نسخته الثالثة بعدد من الأجنحة لقطاعات الأمن العام والدفاع المدني والجوازات وكلية الملك فهد الأمنية والأحوال المدنية.

ومكنت الجوازات زوار المعرض من تفعيل الخدمات الإلكترونية (أبشر),وأطلعتهم على الخدمات الجديدة لإصدار جواز السفر والإقامة,وأهمية المحافظة على الجواز من الإهمال والفقدان وما يترتب على ذلك من سلبيات,وكذلك التعليمات الخاصة بتسجيل الخصائص الحيوية للمقيمين بالنظام الآلي. فيما قدمت الأحوال المدنية خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية «للرجال» الذين تنتهي بطاقاتهم خلال ستة أشهر,إضافة إلى إصدار بدل تالف عبر الحقيبة المتنقلة,والتعريف بالخدمات المقدّمة لفئة الصمّ.

وجاءت مشاركة الدفاع المدني في المعرض بالعديد من المجالات أبرزها أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والحماية المدنية لمواجهة حالات الطوارئ لا قدر الله بداخل المعرض,كما حرصت من خلال هذا المعرض على زيادة ثقافة السلامة لدى مختلف أفراد الأسرة,وتعريف الجميع بما يحيط بهم من أخطار وكيفية التعامل معها,وفق أحدث الطرق التوعوية والوقائية.

وفي ركن الشرطة تم عرض مادة فكرية تعزز مفهوم الحماية من الجرائم المعلوماتية والحذر منها,وكذلك العقوبات المترتبة على نشر الوثائق السرية وإفشائها والأخطار الناجمة عن استخدام وحدات التخزين المتنقلة.

فيما قدّم جناح المرور مادة توعوية عن السلامة والأنظمة المرورية وقواعد السير على الطريق؛ حيث تأتي هذه المشاركة ضمن الأعمال الاجتماعية لإدارة المرور التي تنعكس بآثار إيجابية على الوعي العام والسلامة,كذلك شاركت القوات الخاصة لأمن الطرق بمعرض احتوى صورًا لما تمتلكه من أحدث الأجهزة المتطورة والأنظمة التقنية التي يتم استخدمها ميدانيًّا في أعمال قوات أمن الطرق,إضافة إلى عروض مرئية عن نشأة وتطور قطاع أمن الطرق,والتعريف بمهماتها.

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كما أثرت كلية الملك فهد الأمنية جناحها بعدد من الإصدارات العلمية المحكمة لمنسوبيها,المنشورة في وسائط إلكترونية وورقية للإسهام بنشر الثقافة الأمنية.

وفي الجانب التوعوي من آفة المخدرات تعرف زوار المعرض على أخطار المواد المخدرة والجهود المبذولة في مكافحتها وتثقيف الزوار عن أضرارها الصحية والاجتماعية.

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