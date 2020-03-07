طقس الأحد.. استمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على معظم أنحاء المملكة، يوم غد الأحد.
وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد في بيان لها: يتوقع بمشيئة الله تعالى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (القصيم، الرياض، حائل، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)؛ تمتد إلى منطقة المدينة المنورة، و كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
ولفتت الهيئة، إلى أنه بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع، أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج ما بين متر إلى مترين ، والموج من متوسط إلى مائج.
وعلى الخليج العربي، من المتوقع أن تكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج ما بين نصف المتر إلى متر ونصف المتر.
وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد:
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