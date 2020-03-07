8 نصائح للقيادة الآمنة خلال العواصف الترابية والطقس السيئ

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة,اليوم السبت,من تدني مدى الرؤية على الطرق الناتجة عن هبوب رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بالعواصف الرملية على 3 مناطق؛ هي: مكة المكرمة,والمدينة المنورة,وتبوك.

ولتجنب الحوادث المرورية التي قد تنتج عن تدني الرؤية في الطقس السيئ المصحوب بالعواصف الرملية أو الضباب الذي يزيد صعوبة قيادة السيارات وتزيد خطر التورط في حادث مروري؛ يجب عليك اتباع بعض الخطوات والنصائح الهامة.

نصائح القيادة الآمنة في الطقس السيئ

إذا كنت مضطرًّا إلى القيادة خلال هبوب عاصفة رملية أو أثناء الطقس السيئ عامةً؛ يجب عليك أن تتوخى الحذر حتى تصل آمنًا إلى وجهتك,كما يجب عليك اتباع بعض الاحتياطات وخطوات الأمان.

ووجهت الإدارة العامة للمرور السعودية بعض النصائح لسائقي السيارات,التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء قيادة مركباتهم في حال وجود موجات الغبار أو العواصف الرملية. وجاءت النصائح كما يلي:

1- أثناء القيادة خلال عاصفة ترابية تأكد من غلق النوافذ وتشغيل التكييف.

2- تأكد من أن المصابيح الأمامية للسيارة تعمل جيدًا لزيادة وضوح الرؤية.

3- يجب عليك التقليل من السرعة و لتنقل بين المسارات بهدوء.

4- يجب عليك أن تكون بكامل تركيزك على الطريق أثناء القيادة.

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5- الالتزام بالسرعات المقررة في مثل هذه الأجواء السيئة من قبل المرور.

6- حافظ على مسافة الأمان حتى تستطيع تفادي أي اصطدامات محتملة.

7- عدم استخدام الجوال في أثناء القيادة.

8- عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

وأوضحت

مرور منطقة الرياض يدعو جميع قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، أثناء موجة الغبار التي تشهدها المنطقة



متمنين للجميع السلامة#المرور_السعودي — #المرور_السعودي (@eMoroor) March 7, 2020

أن الالتزام بنصائح القيادة في الطقس السيئ يكون له دور كبير في تجنب وقوع الحوادث المرورية التي تحدث بسبب عوامل الطقس الترابي.

إلى متى يستمر الطقس الترابي؟

وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة,أن حالة الطقس السيئ المصحوب بأتربة وعواصف رملية؛ مستمرة حتى الـ7 مساءً.

كما أشارت الأرصاد إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار,التي تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف,والحدود الشمالية,والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية,وعلى القصيم والرياض وحائل,وتمتد إلى الأجزاء الشمالية الشرقية من منطقة المدينة المنورة.