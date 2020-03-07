طالبت سفارة المملكة العربية السعودية في ماليزيا,المواطنين والمقيمين والزائرين لماليزيا,باتباع الإرشادات الصحية واتخاذ الحيطة والحذر من التجمعات ومناطق الازدحام. وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»,قالت السفارة: تود السفارة التنويه بأن السلطات الصحية الماليزية أعلنت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصل حتى تاريخ اليوم إلى (٩٣) حالة,وتم معالجة وشفاء (٢٣) حالة,و(٧٠) حالة تحت المتابعة. اقرأ أيضًا: لمحاصرة كورونا.. 4 إجراءات احترازية من «البريد السعودي» «الصحة» توضح الموقف الراهن للمصابين السبعة بفيروس «كورونا المستجد»

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في ماليزيا تُطالب السعوديين بالحيطة والبعد عن مناطق الزحام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.