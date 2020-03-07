حادث مروري على طريق جعرانة بالعاصمة المقدسة.. ونقل المصابين للمستشفى

أعلن مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، اليوم السبت، وقوع حادث مروري بالعاصمة المقدسة، تسبب في وقوع عدد من الإصابات.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال مركز العمليات في بيان له: حادث مروري على طريق «جعرانة» بالعاصمة المقدسة، نتج عنه عدد من الإصابات.
وأكد المركز، أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
وفي سياق آخر، أعلن الدفاع المدني، اليوم السبت، إخماد حريق اندلع في حي الخليج بسبب شاحن جوال.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الدفاع المدني: أخمد مدني بيشة حريقًا اندلع في غرفة بمنزل في حي الخليج، لافتًا إلى أن سبب الحريق يرجع إلى تماس كهربائي في شاحن جهاز الجوال، مؤكدًا أنه تم إخماد الحريق دون أي إصابات.
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