صور.. جازان تحقق أعلى نسبة توطين بسوق العمل على مستوى مناطق المملكة

حققت منطقة جازان نسبًا ونتائج عالية في برنامج «التوطين المناطقي وتوظيف الشباب والفتيات» على مستوى المملكة خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

ونوه نائب أمير منطقة جازان رئيس برنامج توطين الوظائف محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز؛ بالجهود الكبيرة التي يبذلها فريق العمل بالبرنامج، والنتائج المتقدمة التي تحققت لتمكين الشباب والفتيات بمنطقة جازان من الالتحاق بوظائف القطاع.

وعقب تلقيه نسخة من التقرير الصادر مؤخرًا عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين؛ أكد نائب أمير المنطقة أن تلك الجهود والأعمال المخلصة التي قام بها الفريق العامل في البرنامج؛ أسهمت في تحقيق تلك النتائج التي تضمنت تحقيق المنطقة لأعلى نسبة ارتفاع بالتوطين على مستوى المملكة، وأعلى نسبة ارتفاع في عدد السعوديين الجدد المنخرطين في سوق العمل المسجلين في التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحقيق أعلى نسبة ارتفاع في عمل الفتيات السعوديات التي تم توظيفهن وتسجيلهن في التأمينات الاجتماعية بين جميع مناطق المملكة، وأعلى نسبة ارتفاع في إجمالي عدد العائدين المشتركين السعوديين المنخرطين في سوق العمل.

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وأِشار نائب أمير المنطقة إلى أن «برنامج توطين الوظائف بجازان، نفذ خلال الفترة الماضية عدة برامج تأهيلية وتدريبية ساهمت بشكل كبير في فتح عدة مجالات لاستقبال شباب وفتيات المنطقة الراغبين في التوظيف، موجهًا بمواصلة العمل الجاد لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، عبر تمكين الشباب والفتيات من العمل بكافة المجالات، وتذليل كافة الصعوبات لاستمرار مثل هذه النسبة.

وفيما أعرب نائب أمير المنطقة عن سعادته بما تحقق من نتائج، شدد على أهمية مضاعفة الجهود وتضافرها من قبل الجميع؛ لتقديم كل ما يخدم أهالي المنطقة، ويعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.

من جانبه، أعرب المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأمين العام لبرامج توطين الوظائف بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي، عن سعادته وجميع العاملين بالبرنامج، بما تحقق من نتائج في مجال التوظيف، وما يجده الجميع من دعم ومساندة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مؤكدًا حرص وسعي والجميع على تقديم كل ما فيه الخير والفائدة ويحقق الصالح العام.