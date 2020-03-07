الحصيني: دخول «العقرب الثالثة» وانتهاء الشتاء واستمرار البرد.. الأحد

أكد الباحث في مجال الطقس والمناخ، عضو لجنة التسميات، عبدالعزيز الحصيني، أن موسم «العقرب الثالثة» يبدأ غدًا الأحد، ومدته 13 يومًا، ومعه ينتهي الشتاء ولا ينتهي البرد.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الحصيني: الأحد1441/7/13هـ، يبدأ العقرب الثالثة (سعد السعود)، وهو آخر نجوم العقارب، وأول أنواء الربيع، مشيرًا إلى أنه في هذه الفترة «ينتهي الشتاء ولا ينتهي البرد.. يعتدل الطقس بوجه عام، كما أنه من مواسم الأمطار».

وأضاف: في العقرب الثالثة، يتم غرس فسائل النخيل.. ويُقلّم العنب والتين.. ويُزرع فيه البرسيم والخضار، لافتًا إلى أن هذا الموسم يسمى «عقرب الدسم» دلالة على الربيع؛ اذا كانت السنة خصبة، وفيه تفرخ الطيور البرية، ولذلك ينبغي الامتناع عن صيدها.

وفيه أيضًا «تهاجر الطيور، وتُشاهد بكثرة في البر»، وعنه يقول العرب «إذا طلع سعد السعود، لانت الجلود، وذاب كل جلمود، واخضرّ كل عود، وانتشر كل مصرود، وكُره في الشمس القعود».