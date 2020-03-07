غدًا.. تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي بدورتها السابعة

يقام حفل تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي بدورتها السابعة لعام 2019م,غدًا الأحد,برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز,تحت عنوان «نحو تحقيق أثر أعمق للعمل الاجتماعي» في فندق الفورسيزون بالرياض.

وتتنوع مجالات جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في البرامج والمشروعات والخدمات والمبادرات المتميزة والريادة في الشؤون الاجتماعية والإنسانية والخيرية والتطوعية والمساهمات الفعالة في المسؤولية الاجتماعية.

وتقدر القيمة المالية بـ750 ألف ريال لكل فرع من فروع الجائرة الأربعة.

وتهدف الجائزة إلى إبراز الجوانب المشرقة والجهود المضيئة للعمل الاجتماعي,وبناء إرث وطني في مفهوم العمل الاجتماعي على المستويين المحلي والإقليمي.

وكانت أمانة الجائزة أعلنت مؤخرًا أسماء الفائزين بالدورة السابعة.