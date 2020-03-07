إنفوجراف.. الصحة توضح الموقف الحالي للإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، الموقف النهائي لفيروس كورونا المستجد محليًّا وعالميًّا، مطالبةً بأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

وعبر «إنفوجراف» نشرته الوزارة على حسابها الرسمي بـ«تويتر»؛ قالت الوزارة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ (102 ألف و179) شخصًا، معظمهم في الصين.

ولفتت الوزارة إلى أن نسبة الشفاء من الفيروس وصلت حتى الآن 56% من إجمالي الحالات، داعيةً الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة @SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس.

وفي الشأن الداخلي، أوضحت الوزارة أن المسجل في المملكة بلغ (7) حالات، فيما تم فحص (6133) مسافرًا في المنافذ الجوية.