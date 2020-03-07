نقل «خرمي» من جامعة جازان لتعليم صبيا

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا يقضي بإعفاء الدكتور ضيف الله بن علي الحازمي مدير إدارة تعليم محافظة صبيا بمنطقة جازان، ونقل الدكتور حسن بن محسن خرمي عميد كلية الآداب بالجامعة، لإدارة تعليم محافظة صبيا، وتكليفه بمهام مدير الإدارة لمدة سنة، مع ممارسة كافة الصلاحيات الممنوحة له حسب الأنظمة والتعليمات.

وجاء ذلك وفق الصلاحيات المستمرة للتطوير الإدارات التعليمية والجامعات الحكومية والأهلية والنهوض بها لتحقيق الأهداف التعليمية المستمدة من رؤية ٢٠٣٠.

ويُعد «خرمي» من الكوادر الوطنية التعليمية، حيث عمل عضو تدريس في كلية الآداب بـ جامعة جازان، وتقلّد خلالها عددًا من المناصب، قبل أن يصدر «آل الشيخ» قرارًا بتكليفه مديرًا لإدارة تعليم المحافظة.

كما شكر «آل الشيخ» الدكتور ضيف الله الحازمي على جهوده المبذولة خلال الفترة الماضية متمنيًا له التوفيق.