«تنمية الرياض» تغلق 15 محلًّا مخالفًا وتضبط 56 وافدًا خالفوا نظامَي الإقامة والعمل

واصل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض,حملاته التفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها,وتعقب المخالفين لنظامي الإقامة والعمل,والقضاء على محاولات التحايل.

وأوضح مدير التفتيش بدر العتيبي,أن الفرع نفذ خلال هذا الأسبوع -بالمشاركة مع الجهات الشريكة,متمثلة في شرطة منطقة الرياض «الضبط الإداري,بلدية النسيم»- حملات كبرى شملت أسواق مكة والقصر مول وأسواق المنار مول,تم خلالها ضبط 8 مخالفات لنظام العمل,وإغلاق 15 محلًّا مخالفًا.

فيما أسفرت حملة نشاط النقليات -التي كانت بتوجيه من إمارة منطقة الرياض,ومشاركة الجهات الشريكة- عن ضبط 3 مخالفات,والقبض على 56 وافدًا من مخالفي نظامي الإقامة والعمل يعملون بمهنتي سائق خاص وعامل منزلي,وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية حيالهم.

وأكد المدير العام لمكتب الموارد والتنمية بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري,أن هذه الحملات المشتركة تُعد امتدادًا للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها,وستعقبها حملات مماثلة بلا توقف,بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وشدد عسري على أنه وفقًا للقرارات الوزارية,لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين,سواء كانوا شركات ومؤسسات أو أفرادًا.